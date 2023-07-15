Леонид Агутин впервые рассказал о своем провале на концерте перед зарубежной публикой

Леонид Агутин долгие годы радует россиян своими хитами. Его можно назвать одним из самых опытных музыкантов в отечественном шоу-бизнесе. Но оказалось, что даже у такого профессионала были в карьере неудачные выступления.

Артист вспомнил о своем выступлении, которое состоялось на джазовом фестивале в Монтре. Оно обернулось полным провалом для певца. Как вспоминает Агутин, он с известным гитаристом подготовили сложную программу, но публика не оценила этих стараний.

Под конец выступления зрители не выдержали, потребовав от Леонида сменить репертуар. Публика устала от джазовой музыки и попросила исполнителя спеть хит «Оле-Оле». О случившемся провале он сейчас вспоминает со смехом.

«Вот тогда и началось настоящее шоу», — сказал артист.