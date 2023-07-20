Военкор Сладков предположил, что ВС РФ могут взять Харьков к осени

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков предположил, что ВС РФ могут взять украинский город Харьков под свой контроль уже к осени текущего года.

Журналист сейчас находится на Донбассе и именно оттуда делится своим прогнозом. Сладов признает, что он довольно смелый, но на это его наталкивают определенные мысли.

«Зачем же Украина так оперативно уходит из этого города?, — задается вопросом военкор, но не уточняет, что конкретно он имеет в виду под «уходом». — Зачем мы так «разминаем» оборону этого, изначально абсолютно русского города, ныне находящегося под контролем ВСУ?»

Вспомнил Сладков и то, что украинские источники распространяют сведения о большой группировке российских войск на Купянском направлении, и что у подразделений ВС РФ имеются успехи на Лиманском направлении.

Военкор наталкивает свою аудиторию на мысль, что в случае второй попытки взять Харьков российские силы не пойдут штурмовать город в лоб. Потому как может сложиться ситуация, «когда Харьков можно просто обойти со всех сторон».

Напомним, СВО длится 17 месяцев. В первые ее дни российским войскам удалось взять город Херсон, единственный из областных центров Украины. Однако в ноябре минувшего года командование было вынуждено принять сложное решение. ВС РФ отошли с правобережья и Херсона. С 11 ноября город снова под контролем Украины.