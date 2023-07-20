Украинский генерал Сырский: Для ВСУ сложились все условия для возвращения Бахмута

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телекомпании ВВС сделал громкое заявление по Бахмуту (Артемовску).

По его словам, украинскими войсками созданы все условия для возвращения города, но с гораздо меньшими потерями, чем понесли российские силы — в «десятки раз».

Сырский напомнил, что в Бахмуте сходятся основные направления и пути. Туда, к примеру, идут дороги с Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска (то есть город, как в известной песне — перекресток семи дорог, — Авт.).

«Я считаю большой ошибкой «Вагнера», когда он полностью зашел в Бахмут и понес, можно сказать, шальные потери в личном составе. Они фактически потеряли боеспособность, — утверждает генерал-полковник Сырский. — На данный момент созданы все условия для возвращения контроля над городом и ВСУ нельзя этим не воспользоваться».

Командующий Сухопутными войсками добавил, что российская группировка в Артемовске сейчас в полуокружении.

Город был взят российскими силами в мае нынешнего года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после установления полного контроля над Артемовском приоткрыл некоторые статистические подробности. Так, по его словам, бои за Бахмут длились 224 дня. В сражениях за него погибли около 20 тысяч бойцов «Вагнера». Какие потери при этом понесли регулярные войска, неизвестно.

Обстановка на Бахмутском направлении фронта для ВС РФ сейчас сложная, это подтверждают многие источники. Так, подполковник ЛНР в отставке, а нынче военный эксперт Андрей Марочко в комментарии «ЦарьГраду» заявил, что противник количество атак на Бахмутском направлении нарастил втрое. Давление продолжает усиливаться. Число атак с каждым новым днем растет в геометрической прогрессии.

Военкор Семен Пегов пишет, что штурмовики ВСУ сумели продвинуться к Ягодному, а также взять важные высоты у Клещеевки и закрепиться на них, не заходя в само село.