Yandex.RTB

Украинский генерал Сырский: Для ВСУ сложились все условия для возвращения Бахмута

Image 16+
Украинский генерал Сырский: Для ВСУ сложились все условия для возвращения Бахмута
Украина
Фото из открытых источников

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телекомпании ВВС сделал громкое заявление по Бахмуту (Артемовску). 

По его словам, украинскими войсками созданы все условия для возвращения города, но с гораздо меньшими потерями, чем понесли российские силы — в «десятки раз».

Сырский напомнил, что в Бахмуте сходятся основные направления и пути. Туда, к примеру, идут дороги с Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска (то есть город, как в известной песне — перекресток семи дорог, — Авт.).

«Я считаю большой ошибкой «Вагнера», когда он полностью зашел в Бахмут и понес, можно сказать, шальные потери в личном составе. Они фактически потеряли боеспособность, — утверждает генерал-полковник Сырский. — На данный момент созданы все условия для возвращения контроля над городом и ВСУ нельзя этим не воспользоваться».

Командующий Сухопутными войсками добавил, что российская группировка в Артемовске сейчас в полуокружении.

Город был взят российскими силами в мае нынешнего года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после установления полного контроля над Артемовском приоткрыл некоторые статистические подробности. Так, по его словам, бои за Бахмут длились 224 дня. В сражениях за него погибли около 20 тысяч бойцов «Вагнера». Какие потери при этом понесли регулярные войска, неизвестно.

Обстановка на Бахмутском направлении фронта для ВС РФ сейчас сложная, это подтверждают многие источники. Так, подполковник ЛНР в отставке, а нынче военный эксперт Андрей Марочко в комментарии «ЦарьГраду» заявил, что противник количество атак на Бахмутском направлении нарастил втрое. Давление продолжает усиливаться. Число атак с каждым новым днем растет в геометрической прогрессии.

Военкор Семен Пегов пишет, что штурмовики ВСУ сумели продвинуться к Ягодному, а также взять важные высоты у Клещеевки и закрепиться на них, не заходя в само село.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Украинский генерал Сырский: Для ВСУ сложились все условия для возвращения Бахмута

Сегодня, 14:18

Военкор Сладков предположил, что ВС РФ могут взять Харьков к осени

Сегодня, 09:38

ТАСС: В Киеве запретили русскоязычные песни в публичных местах

14-07-2023, 11:43

Появились первые фото оголившегося берега Днепра в районе ДнепроГЭСа в Запорожье

11-07-2023, 10:16

Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники в ближайшие месяцы

10-07-2023, 15:48

«The Times»: ВС Украины будут в Крыму уже через месяц

10-07-2023, 10:38

«Два майора» о возвращении «Азова»: Колоссальный моральный ущерб нашим бойцам может иметь непредсказуемые последствия

9-07-2023, 09:33

Вместе с президентом Украины Зеленским из Турции вернулись лидеры «Азова»

8-07-2023, 19:28

Гиркин заявляет о «мясных штурмах» под Авдеевкой

8-07-2023, 12:03

Военкор Сладков: Мы оставили Клещеевку под Бахмутом

5-07-2023, 12:43

Стрелков: С Бахмутского направления поступает тревожная информация, туда срочно пошли резервы

4-07-2023, 11:08

WarGonzo: Бои уже идут в городской черте Бахмута

30-06-2023, 11:28

WarGonzo: На запорожском направлении фронта не все так гладко, как хотелось бы

28-06-2023, 22:08

Российский эксперт Сивков предположил, что Харьковскую область сдали ради аммиака

23-06-2023, 16:28

Полковник Киселев: по Чонгарскому мосту била Франция

23-06-2023, 15:33

Военкор Живов об ударе по Чонгарскому мосту: мы очень плохо защищены от ракет Storm Shadow

22-06-2023, 11:58

На Украине заявили, что в мае-июне сбили 13 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал»

20-06-2023, 16:58

Рогозин призвал задействовать на СВО в Украине резерв в 25 миллионов человек

20-06-2023, 12:43

Ходаренок: Неправильно считать, что после потери 16 Bradley наступление ВСУ закончится — подъедут новые

17-06-2023, 12:43

Гость программы «60 минут» рассказал о версии с закупкой у Сирии подбитых Bradley, которые могут быть выданы за украинские

17-06-2023, 11:23

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье
  • Вчера, 15:22

РИАН: "Это пытаются замять". Что устроила толпа подростков в Поволжье

Житель Балаково (Саратовская область) погиб после избиения. Родственники считают виновными подростков, но полицейские не спешат их задерживать, пишет

Молодой мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов
  • Сегодня, 07:53

Молодой мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов

23-летний Аман Хан рассказал о своем похудении. После того как парень потерял сознание и оказался в больнице, медики его предупредили о необходимости

«Лента.ру» публикует историю японца Насуби, который едва не сошел с ума на съемках проекта
  • Сегодня, 07:34

«Лента.ру» публикует историю японца Насуби, который едва не сошел с ума на съемках проекта

Популярное телешоу едва не стало причиной сумасшествия японца Томоаки Хаматсу (прозвище Насуби). В 1998 году комик принял участие в реалити-проекте

DAD: дым от вейпов увеличивает содержание токсинов в воздухе в 22 раза
  • Сегодня, 09:52

DAD: дым от вейпов увеличивает содержание токсинов в воздухе в 22 раза

Использование электронных сигарет приводит к увеличению содержания токсинов в воздухе в 20 раз. Об этом свидетельствуют результаты работы

Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись
  • Вчера, 19:16

Курортный сезон в Крыму завершился после 17 июля, так и не начавшись

После теракта, который произошел на Крымском мосту, туристическая отрасль оказалась под угрозой срыва. Крымчане сообщили о получении заявок на отмену

Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США
  • 17-07-2023, 21:04

Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США

Напечатанная на заводе редкая модель Apple iPhone, которая была выпущена в 2007 году, продана на аукционе за ошеломляющие $190 372. У iPhone 2007

Интересная информация