Сына Александра Домогарова обвиняют в срыве проекта, пока его мама борется за жизнь

Александр Домогаров-младший, который выступает режиссером фильма «Она такая классная», обвинен в срыве съемок из-за заботы о больной матери. Ирина Гуненкова почти два года борется с тяжелой онкологической болезнью.

Домогаров заране предупредил о своей ситуации. Он попросил найти допрежиссера и даже говорил о возможной замене. Как отметил артист, если что-то серьезное случится, он сможет сорваться и уехать из Санкт-Петербурга домой. Режиссер извинился перед коллегами, надеясь на понимание. Но многие сотрудники стали критиковать Александра за то, что бросил проект.

Состояние матери ухудшилось, поэтому артист не может ее покинуть. Теперь он прилагает все усилия, чтобы спасти от рака любимую родительницу. К тому же, из-за сильного стресса у него возникли нервные срывы, которые крайне негативно сказываются на работе.