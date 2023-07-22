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Политолог Ищенко: Если Россия проиграет СВО, нас всех приведут в Гаагу

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Политолог Ищенко: Если Россия проиграет СВО, нас всех приведут в Гаагу
Украина
Фото из открытых источников

Политолог Ростислав Ищенко дал большое интервью порталу «Украина.ру». Главной темой разговора стал выход России из зерновой сделки. Но «красной нитью» интервью стал вопрос окончательной победы над Украиной.

По словам Ищенко, он не знает, планирует ли военно-политическое руководство РФ расходовать ракеты на каждое судно, которое может прийти в порт Одессы, или же оно предпочтет полностью «угробить» порт «жемчужины у моря», это уже не столь важно. Потому как вопрос стоит об окончательной победе.

Ибо в противном случае, если она достанется Киеву, ничего хорошего ждать не придется.

«Если мы эту войну (специальную военную операцию, - Ред.) проиграем, то в Гаагу не только Путина (президента РФ, - Ред.), но и нас с вами приведут для того, чтобы показательно осудить. Поэтому - пусть вопят о зверствах, нам-то что? Кто жертва, а кто палач – решает победитель», - резко заявил политолог Ищенко.

Однако у политолога ощущение, что существование Украины измеряется уже не десятилетиями - в лучшем случае годами, а то и месяцами.

Специальная военная операция, с которой российские войска зашли на территорию соседнего государства, длится уже 17 месяцев.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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