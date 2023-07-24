Джонни Депп обнаружен без сознания в номере отеля в Будапеште

Джонни Деппа без сознания нашли в одном из отелей Будапешта. Актер прибыл в столицу Венгрии с группой Hollywood Vampires. Звезду американского кинематографа срочно госпитализировали.

Депп не выступил из-за плохого самочувствия. Об этом пишет таблоид «Blikk». По сведениям врачей, состояние семирно известного артиста тяжелое. При этом представители звезды о причинах случившегося не говорят.

Отмечается, что перед запланированным выступлением актер пропустил саундчек (настройку звука и аппаратуры). Однако это не было впервые, поэтому поведение 60-летнего музыканта не вызвало подозрений.

По информации членf музыкального коллектива, актер был настолько перевозбужден, что дне мог выйти из отеля.

«Мы слышали, что ему вызвали врачей, чтобы понять, не случилось ли что-то серьезного, чем просто злоупотребление», — сказал один из солистов группы.

Добавим, что в Интернете появились кадры с камер видеонаблюдения. На видео Джонн был в нетрезвом состоянии.



