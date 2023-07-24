Хирург Хайдаров заявил: Певица Слава не соблюдала рекомендации по уходу после операции

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) не соблюдала рекомендации по уходу после операции на груди. Об этом сообщил Тимур Хайдаров. Таким образом звёздный пластический хирург прокомментировал обвинения артистки в некачественном оперативном вмешательстве.

По словам доктора, работу он выполнил "качественно, четко, профессионально". Сама певица утверждает, что хирург сделал ей асимметрию, оставил "отвратительные шрамы и ужасную грудь". Как говорит звезда, врач платит недовольным пациентам компенсацию за молчание.

Получается, полный абсурд: попой она довольна, животом довольна, и руками довольна, грудью недовольна. Абсурдно. Что касается швов, предупреждаем, что заживление зависит от здоровья пациента, возраста, вредных привычек, соблюдения некоторых ограничений", - отметил Хайдаров.

Касательно заявления артистки о практике выплачивать компенсации, хирург отметил, что есть мизерный процент неудачных операций, но он всегда идет навстречу пациенту, предлагая исправить ошибки бесплатно. Бывают случаи, когда клиент "исчерпает уровень доверия" или имеет высокие запросы. Тогда он возвращает за операцию деньги.