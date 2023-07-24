Лишившийся заработков в России Ургант нашел новую работу

В последнее время Иван Ургант переживает не простые времена. В минувшем году он лишился работы в своем шоу "Вечерний Ургант", котрое выходило на Первом канале. Недавно стало известно о том, что трудности начались у его отца Андрея Урганта.

Чтобы заработать себе на жизнь, сын и отец ищут новые источники дохода. У Андрея Львовича дела пошли на лад. Сейчас он принимает участие в съемках нового многосерийного фильма режиссера Алексея Андрианова. Сериал посвящен судьбе Петра Столыпина, в нем расскажут о событиях XX века.

Главная роль в проекте досталась Александру Устюгову. Помимо того, в картине задействованы Стася Милославская, Екатерина Волкова, Александр Яценко.