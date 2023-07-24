Митя Фомин рассказал, куда пропала музыкальная группа Hi-Fi

Группа Hi-Fi, которая была основана в 1998 году, обрела невероятную популярность в «нулевых». Но в последнее время о ней не слышно ничего. Что стало с участниками коллектива рассказал Митя Фомин, который был его солистом.

По признанию музыканта, который появился в «Шоу Воли» на ТНТ, вопреки предположениям, группа не распалась и существует. В августе она отметит четверть века со дня своего основания. Музыкальной группе должно исполнится 25 лет. Артисты начинали как трио, а сегодня Hi-Fi — это дуэт. Одним из участников остался Тимофей Пронькин. Еще одна вокалистка — Марина.

«Он — долгожитель, самый преданный, тот, кто в начале пришел и до конца остался»,— отметил Фомин.

Hi-Fi ездит по российским городам с гастролями. Сам Митя давно начал сольную карьеру и сейчас готовится к юбилею. В 2024 году артисту исполнится 50 лет, которые он отметит большим концертом.