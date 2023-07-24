Прохождение МРТ с анальной секс-игрушкой закончилось для американки серьезными травмами

Гражданка США сильно пострадала из-за сексуальных предпочтений во время проведения магнитно-резонансной томографии (процедуры МРТ). Женщина на приеме забыла убрать анальную секс-игрушку, из-за чего получила травмы.

Пациентка прошла стандартный тест на наличие в теле металла. Но по его результатам доктора не обнаружили металлическую анальную пробку. После окончания процедуры женщина стала кричать. По информации официального сайта Управления по контролю за продуктами и лекарствами, пациентка жаловалась на боль, тошноту и плохое сознание. Ее госпитализировали.

Стоит сказать, что этот инцидент произошел еще в апреле. Подробности о травмах неизвестны. В мае в Сети появились снимки, на котором хорошо видно секс-игрушку с двумя шариками. Сообщается, что рентгеновский снимок принадлежит именно пострадавшей.