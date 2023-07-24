В сельской местности детей чаще кормят вредными продуктами еще с раннего возраста

Исследование диетологов из США показало, что дети из сельской местности с раннего возраста употребляют вредные продукты. По информации специалистов Медицинского центра Гейзингер, такой вывод они сделали в результате наблюдений. Об этом сообщается на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023

Как отмечают специалисты, нездоровой является еда с высоким содержанием сахара и соли. Это хот-доги, пирожные, чипсы, печенье, фруктовые соки. Данные 10,6 тысячи детей младше 2-х лет из штата Пенсильвания показали, что 53% получали мясо с высоким содержанием натрия; 37% детей кушали регулярно соленые закуски; 34% – сладости. 27% детей или соки до исполнения года.

«Учитывая, что вышеуказанные продукты не рекомендуют детям, эти цифры вызвали у нас тревогу. Раннее употребление напитков и продуктов с высоким содержанием жира, соли, сахара может иметь негативные последствия для роста и развития», — отмечают научные деятели.