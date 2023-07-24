Вдова Шатунова втайне приезжала в Москву на встречу с Крутым и Николаевым

Несмотря на то, что экс-солист группы "Ласковый май" умер год назад, поклонники активно следят за личной жизнью членов его семьи.

Вдова артиста долгое время не выходила на связь с общественностью. При жизни певца женщина всячески избегала публичности. Светлана не не давала интервью и не светилась перед камерами. Семья сейчас проживает в Германии. Туда родственники Шатунова перебрались еще 10 лет назад.

Возвращаться назад в РФ вдова, дочь и сын исполнителя не планируют. В Россию они приезжают только для того, чтобы наладить вопросы с наследством. В апреле Светлана, Эстелла и Дэннис прилетали в Москву. В столице они отправились на могилу Юрия, а также встретились с Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Не исключено, что обсуждался вопрос творческого наследия Шатунова, ведь суды с Разиным, продюсером "Ласкового мая", не прекращаются до сегодняшнего дня.