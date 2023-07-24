Ведущая Татьяна Судец призналась, что ей очень нравится Андрей Малахов

Татьяна Судец, популярная российская телеведущая, призналась, что у нее Андрей Малахов вызывает неоднозначные эмоции. По словам знаменитости, она не одобряла ранее скандальные телепроекты телеведущего.

Его ругают все, а мне Малахов очень нравится. Раньше он вел ерунду. Не такое было время, – сказаал Судец.

Ведущая добавила, что шоумен практически не ворошит грязное белье. По ее мнению, Андрей теперь делает качественные программы, в которых показывает обычных людей. Также Татьяна призвала показывать на больше достойных людей со всей РФ на телевидении:

Его передача «Песни от всей души» собирает людей со всей страны. Радуются, поют. Как радуются в регионах, откуда участники приезжают, земляков по телевизору показывают! Больше простых, талантливых людей нужно показывать - добвила она.