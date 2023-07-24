Ведущая Татьяна Судец призналась, что ей очень нравится Андрей Малахов

Лента «Маленькая Вера», которая вышла в 1988 году, запомнилась зрителям прямолинейностью и бескомпромиссностью. Наталья Негода сыграла в фильме роль
20 июля 2023 года в прокат вышло несколько новинок. «Ъ» публикует, что можно посмотреть на этих выходных в кино. 22–23 июля можно посмотреть
После антироссийских высказываний группа “Сплин” отправилась в гастрольный тур по Европе, поскольку в РФ теперь она не выступает. Причиной этого
Предлагаем погрузится в мир древних эпох благодаря историческим лентам, занимающим почетное место в сердцах телезрителей по всему миру. От
В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла на днях светская премьера новой комедии «За Палыча!». На премьере фильма появилось много
Мэрия Екатеринбурга озвучила список звезд, которые выступят на 300-летие города. Запланированы выступления 25 исполнителей в жанрах поп, классическая