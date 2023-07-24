Жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия снялась полностью обнаженной в поле

Жена Михаила Ширвиндта снялась полностью обнаженной в поле. Откровенными снимками она поделилась в соцсетях. Молодая женщина посоветовала всем уметь расслабляться.

«Рубрика «Никаких на сегодня откровений». При любой возможности уезжайте из города. Проводите свободное время с женщинами, которые заряжают, вкусно ешьте, смейтесь, плавайте в дождь голыми, не пренебрегайте баней, медитируйте, притягивайте, отпускайте. Пока лето – прижмите к себе его и слейтесь с ним, чтобы от крепких объятий захрустело в теле. А угрюмые отлетевшие позвонки, которые не давали спать, мечтать, творить, воплощать, встали на место», — подписала фото Ширвиндт.

Журналистка учится принимать себя такой, какой есть. Постепенно она перестает стесняться тела. Несколько лет назад жена шоумена не могла поделиться откровенными фото и снимками без фотошопа, однако ситуация кардинально изменилась после работы с психологом.