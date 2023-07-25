Полищук объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего

Военный историк Александр Полищук заявил, что «истерика» Евгения Пригожина и некоторых командиров ЧВК «Вагнер» касательно наступления ВСУ под Артемовском, объясняется, в первую очередь, их низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего. А возможно и хайпом.

«Хотя чего еще ожидать от бывших офицеров уровня командир взвода — командир роты? Возможно, в штурмовых действиях они и красавчики, — сказал Полищук в интервью информационному ресурсу «Украина.ру». — Однако в настоящее время они на оперативном уровне в упор не видят или не понимают, что противник застрял в полосе обеспечения, не дошел даже до первой линии обороны».

Военный историк добавил, что в случае если «вагнера» все понимают, тогда речь уже идет о целенаправленной дискредитации ВС РФ ради хайпа.

Полищук добавил, что как только становится очевидной цель противника с привязкой к географии, он становится очень предсказуемым.

Артемовск российскими силами был взят в мае этого года. Наступление на данном участке и тяжелые городские бои длились 224 дня.