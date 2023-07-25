WarGonzo: На Бахмутском направлении ВСУ прорвались к Андреевке

Телеграм-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo в свежем отчете по оперативной обстановке на фронтах специальной военной операции сообщает об очередном успехе противника на Артемовском направлении фронта.

«На Бахмутском направлении ВС Украины прорвались к Андреевке, — говорится в обзоре WarGonzo. — ВС России контратаковали у Клещеевки, в районе Богдановки и Орехово-Васильевки. Без продвижения».

Информацию о прорыве противника к Андреевке российские официальные источники, в том числе Минобороны и Генштаб, пока не прокомментировали.

А вот украинская сторона об этом уже заявила.

«Силы обороны Украины выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении фронта», — говорится в сообщении представителя Генерального штаба ВСУ.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявлял, что сложились все условия для того, чтобы армия Украины могла вернуть контроль над Бахмутом.