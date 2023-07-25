Актер Юрий Чурсин рассказал правду о своих отношениях с Екатериной Варнавой

Юрий Чурсин заявил, что Екатерина Варнава в жизни не похожа на экранный образ. Артист давно хотел поучаствовать с девушкой в одном проекте, однако получилось это воплотить в жизнь лишь сейчас.

Мы на съёмки пришли и было такое ощущение, что знаем друг друга тысячу лет. Нас утвердили, — вспоминает Юрий.

По словам Чурсина, также с ними играл Евгений Цыганов, который не похож совершенно на Варнаву. Из-за это были сложности в съёмочном процессе. Но аткры отодвинули эмоции в сторону и выполнили свою работу.

Также Юрий восхитился Екатериной, отметим, что она умеет перевоплощаться на экране и быть отличной от самой себя в жизни.