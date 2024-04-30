Ирина Дубцова показала избранницу своего 18-летнего сына в Эмиратах

Сын Ирины Дубцовой нашел свою вторую половинку в лице Тони Худяковой, чемпионки мира по бальным танцам.

В настоящее время влюбленные наслаждаются майскими праздниками на одном из курортов в Эмиратах

В настоящее время они наслаждаются майскими праздниками на одном из курортов в Эмиратах, где делят моменты счастья и романтики. На кадрах — Артем с дочкой режиссера Павла Худякова Антониной. Молодые люди отдыхают, позируют на камеру, целуются, обнимаются. Тоня также поделилась серией фотографий с возлюбленным, отражающих атмосферу Дубая.

Эта публикация вызвала эмоциональный отклик от Ирины Дубцовой, которая с трогательной ноткой назвала их «своими», выражая свою радость и одобрение выбора сына.