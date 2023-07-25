Журнал JMIRx Bio: Лох-несское чудовище из озера Лох-Несс не было угрем

Эксперт Флоу Фоксон (Американское общество народной зоологии) сообщил, что существует много ложных предположений о -несском чудовище, пишет JMIRx Bio.

Ученый уверяет, что слова профессора Нейла Геммеля, сотрудника университета Отаго Новой Зеландии о том, что чудовище из -Несса было угрем не соответствуют действительности. По его мнению, шанс такой теории составляет 1 к 50 000.

Специалист добавил, что не уверен в подобных антропозоологических заявлениях, а дискуссии по поводу того, чем является -несское чудовище, продолжаются до сих пор. В настоящее время не ясно, каких размеров было животное и к какому классу принадлежало. Исследователи занимаются выяснением данного вопроса.