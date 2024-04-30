Жена оскандалившегося Валерия Меладзе провела вечер на концерте Земфиры в Испании

На концерте в Марбелье (Испания) Альбина Джанабаева, молодая жена Валерия Меладзе, присутствовала, однако она не проявила особого интереса к новым песням Земфиры Рамазановой*.

Певица сняла выступление рок-звезды на свой телефон, только с середины концерта, начиная с хита «Просто меня моя любовь». Вместе с тем, Джанабаева продемонстрировала свое восхищение, когда Земфира* исполнила свои классические хиты, такие как «Мачо» и «Искала».

Несмотря на это, новые композиции певицы, такие как «Пальто», «Остин» и «Colette», не вызвали особого интереса у Альбины, включая большую часть публики.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ