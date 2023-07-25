Команда ученых из МГУ и сотрудники компании «ЭФКО» приблизили человечество к вечной молодости

Ученые из МГУ и сотрудники компании "ЭФКО" провели двухлетний опыт, посвященный изучению того, как клетки человека получают питание. Главная цель проекта - разработка новых препаратов, которые способны обновить структуры внутри клеток.

Исследователи изучили разные химические соединения, сотни лекарственных растений, особенности астраханских верблюдов и медведей из тверского заповедника. При помощи специальной программы скрининга они сумели определить, какие механизмы влияют на продолжительность жизни.

Дело в том, что у каждой клетки есть механизм самообновления, он называется аутофагией. Аутофагия позволяет перерабатывать клеткам поврежденные структуры, а также создавать новые. Этот процесс можно стимулировать естественными или искусственными веществами.

Совместный проект ученых направлен на разработку новых лекарств, активирующих самообновление клеток и способствующих обновлению структур внутри клетки. По большому счету, деятели науки хотят продлить физиологическую молодость клеток вследствие избавления от устаревших компонентов и с последующей заменой на новые.

«Есть много интересных находок. Наиболее перспективные нужно проверить на безопасность и эффективность. Среди подопытных – рыбки, которые страдают от симптомов, похожих на болезнь Паркинсона, а также мыши, у которых при помощи проведенного редактирования генома знаменитой системой CRISPR/Cas9 отключается так называемый ген насыщения лептин», – говорит автор исследования Петр Сергиев.