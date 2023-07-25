Персоналу «Уралвагонзавода» запретили в рабочее время пользоваться техникой компании Apple

С 1 августа 2023 года всем работникам «Уралвагонзавода» из Нижненго Тагилеа запрещено в рабочее время пользоваться телефонами или другими гаджетами американской компании Apple. Соответствующее распоряжение поступило из столичного офиса государственной компании «Ростех».

«Запретить применение электронных устройств Apple в служебных целях во время исполнении должностных обязанностей», - сказано в тексте приказа. Запрет наложен на использование Айфонов, ноутбуков, планшетов и другой яблочной техники.

Такое решение руководство корпорации РФ объясняет тем, что электронные устройства, которые были произведены в США, не защищены от хакерских атак.

Впрочем, этот запрет носит формальный характер и коснется только отдельный персонал, так как приносить на территорию научно-производственной российской корпорации снимающие устройства запретили ранее.