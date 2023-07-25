Врач-генетик Артемьева: об истощении организма человека свидетельствуют бессонница и сухость кожи

Врач-генетик Наталья Артемьева заявила, что недостаток минералов и витаминов приводит к разным проблемам. В таком случае организм начинает использовать собственные резервы, что вызывает истощение.

Для получения всех необходимых питательных веществ витамины и минералы можно получать с пищей. При их недостатке возникает много разных симптомов. В том числе речь идет о хронической усталости, бессоннице, сухости кожи, проблемах с ЖКТ. По словам диетолога, рацион должен быть сбалансированным. Необходимо потреблять в достаточной количестве белки (яйца, рыба, белое мясо), клетчатку (фрукты, овощи и злаки).

Также врач порекомендовал делать упор на полезные жиры (оливковое масло, сыры, авокадо). Что касается минералов, в первую очередь предлагается обратить свое внимание на омега-3, витамин D, железо, куркумин.