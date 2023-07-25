Зрители нашли ошибку в кинофильме «Оппенгеймер»

В социальных сетях зрители заметили, что в одной из сцен фильма «Оппенгеймер», действие которой происходит после использования атомного оружия в Японии, люди размахивают флагами США с изображением 50 звезд. Однако в 1945 году это было не так.

Еще в 1948 году на американском флаге было 48 звезд, ведь ни Гаваи, ни Аляска тогда еще не были штатами Америки. Пройдет 15 лет, прежде чем страна поднимет 50-звездный флаг.

Более того, уже в другой сцене, действие которой происходит в том же году, флаг Штатов с правильным количеством звезд показан перед главным героем Оппенгеймером.

Заметим, что некоторые поклонники разделились во мнении, является ли на самом деле это ошибкой или чем-то преднамеренным со стороны режиссера Кристофера Нолана.