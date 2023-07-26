Эксперт Насонов: ВС Украины не реализовали еще ни одного этапа контрнаступления

Контрнаступление обычно состоит из четырех этапов — начального, прорыва обороны противника, развития успеха и закрепления его результатов. По оценке полковника запаса, руководителя холдинга структур безопасности «Русь» Романа Насонова, Вооруженным силам Украины еще не удалось реализовать ни один из них.

В своем комментарии РИАМО он заявил, что украинские войска все еще на начальном этапе. Поэтому о прорывах вести речь нецелесообразно.

«В данном случае ВСУ не реализовали первый этап, поэтому ни о каких других этапах речи быть не может. У них полный разрыв по времени, по возможностям, готовности», – поделился своим мнением эксперт Насонов.

Шанс на успех у ВСУ есть, добавил он, но «маловероятный», так как бои идут интенсивные, потребность в военной технике высокая, а резервы на грани исчерпания.

Украинские войска могут действовать в нынешнем темпе, пока ВС РФ не навяжут собственную инициативу.

Стоит отметить, что на Украине сравнивают данное наступление с наступлением ВСУ в Херсонской области, которое стартовало еще в середине лета минувшего года, а закончилось взятием правобережья и Херсона только в ноябре. Командование ВС РФ тогда было вынуждено принять сложное решение и отвести войска на левый берег Днепра.