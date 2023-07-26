Ирина Дубцова призналась, почему много лет обижена на рэпера Тимати

Популярная певица Ирина Дубцова в новом выпуске подкаста "Неформат", который выходит на Первом канале, рассказала, что она уже долгое время хранит обиду на рэпера Тимати. Артистка призналась, что команда исполнителя и он сам не указали ее как автора хита "Не сходи с ума".

Обижаюсь, меня указали только как автора текста композиции "Не сходи с ума". Мелодию написала тоже я, - отметила звезда.

Ирина добавила, что купить у нее трек стоит дорого, да и певица не соглашается на все заказы.

На меня обижается большое количество коллег, которым до сих пор песню не написала. Ждут и просят, однако у меня просто не идет, и все. Для этого вдохновение нужно, - заключает Дубцова.