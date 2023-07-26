Искусственный интеллект изобразил Кейт Миддлтон и Меган Маркл в образах Барби

При помощи современных технологий портал Daili Maily решил показать, как бы выглядели члены королевской семье, в том числе Кейт Миддлтон и Меган Маркл в образах кукол Barbie.

После выхода на экраны ленты с Марго Робби и Райаном Гослингом мир охватила «барбимания». Цифровые художники благодаря искуственному интеллекту (ИИ) показали, как выглядили бы главные члены королевской семьи, если примерили бы барби-стиль.

На эту роль лучше всего подошли принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Прежде чем создать цифровую 3D модель принца Гарри и его супруги Меган Маркл, экспертам пришлось обработать немало фотографий. Супруги весьма органично выглядят в виде кукол.