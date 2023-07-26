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«Осторожно, Москва»: В столице из-за стльного ливня вода затопила автобус

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«Осторожно, Москва»: В столице из-за стльного ливня вода затопила автобус
Происшествия
Фото из открытых источников

Как пишет Лента.ру, в среду, 26 июля, в Москве прошли сильные ливни с грозами. Они привели к затоплению многих улиц и автотранспорта. Пассажир автобуса, который двигался по Новорижскому шоссе, снял на камеру, как вода покрыла полностью пол транспорта.

Вода проникла в два столичных торговых центра. Речь идет о "Вегасе Кунцево" и "Румере". Очевидцы сняли на видео, как вода стремительно проникает через двери, покрывая полы этих центров.

Добавим, что ранее синоптики предупреждали жителей столичного региона о четверти месячной нормы осадков. За июль всего выпало 112% месячной нормы. Это повлекло за собой подтопление столичных улиц и повреждение машин.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Лента
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