«Русалочка» режиссера Роба Маршалла с Холли Бейли вышла на Amazon Prime Video

Премьера нового фильма «Русалочка» прошла 26 мая 2023 года. Картина была снята Роби Маршаллом, который ранее принимал участие в производстве легендарных «Пиратов Карибского моря». С 19 сентября лента доступна в 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD.

Главная роль досталась Холли Бейли, а роль принца Эрика - Джону Хауэр-Кингу. Урсулу сыграла Мелисса Маккарти, короля Тритона исполнил Хавьер Бардем. Музыка к киномюзиклу была написана композитором оригинальной «Русалочки» Аланом Менкеном и Лин-Мануэль Мирандой.

Между прочим, всего за три уикенда в мировом прокате фильм собрал 414,2 млн долларов. В домашнем североамериканском прокате – 228,8 млн долларов. 185,4 млн лента получил за рубежом. Бюджет проекта составил 250 млн долларов, на его продвижение Disney потратил еще порядка 140 млн долларов.

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