Умер автор песен Леонтьева, Гурченко и Лещенко Семен Каминский

В минувший вторник, 25 июля 2023 года, ушел из жизни Семен Каминский. Он являлся не только известным советским и российским артистом эстрады, писателем, режиссером, сатириком, но и автором многих песен, обладателем премии "Песня года". Об этом информируют в Студенческом театре эстрадных миниатюр КАИ, организатором и худруком которого и был покойный.

Каминский родился в Москве в 1941 году. Был руководителем ВИА "Трижды три", а также режиссером и автором программ ВИА "Верные сердца" и "Галактика". Трудился в оркестре Лундстрема.

Его хиты входили в репертуары многих звезд отечественной эстрад. В частности, композиции маэстро иполняли Боков, Мулерман, Толкунова, Шульженко, Леонтьев, Шаврина, Бродская, Ведищева, Воронец и даже Гурченко.