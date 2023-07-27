Полковник Мощанский предположил связь между битвами за высоты у Клещеевки и отстранением генерала Селиверстова

Главред альманаха «Военная летопись», полковник запаса Илья Мощанский предположил, что отстранение генерал-майора Владимира Селиверстова связано с битвами за высоты у Клещеевки, что на Бахмутском направлении фронта.

По его словам, сейчас там складывается непростая ситуация. Подразделения ВС РФ находятся в низине и отражают атаки наступающего противника. Армия России выбивала украинцев с высот, но они снова шли в атаку и возвращали их на следующий день. С появлением у ВСУ кассетных боеприпасов такие атаки, утверждает эксперт, вообще пришлось прекратить.

«Мы пытались выбить противника с высот у Клещеевки. Видимо, за это и был отстранен командир 106-ой дивизии генерал-майор [Владимир] Селиверстов. Он руководил штурмовыми действиями на этом участке», — пояснил Мощанский в интервью изданию «Украина.ру» .

В заключение полковник запаса указал, что поскольку противнику удалось взять укрепрайоны на высотах, это долго продолжаться не может, войска России должны атаковать.