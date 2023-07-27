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Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году

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Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году
Новости науки
Фото из открытых источников

Новое исследование показало, что система Гольфстрима может разрушиться уже к 2025 году. Остановка океанических течений, так называемая Атлантическая меридиональная оборотная циркуляция (АМОЦ), может привести к катастрофическим последствиям, пишет The Guardian.

Известно, что из-за глобального потепления АМОЦ сейчас в своем самом слабом состоянии за последние 1600 лет. По мнению ученых, существуют все признаки приближения Гольфстрима к точке невозврата начиная с 2021 года.

Согласно данным, радикальное изменение произойдет между 2025 и 2095 г. Скорее всего, речь пойдет о 2050 г, если выбросы углерода в атмосферу не будут существенно сокращены.

Разрушение АМОЦ спровоцирует катастрофические последствия во всем мире. Так, серьезно нарушится количество осадков, от которых зависит обеспечение пищей миллиардов людей Южной Америке, Западной Африке, Индии. Это повлечет усиление штормов, понижение температуры в Европе, повышению уровня моря в Северной Америке. Также есть угроза лендникам Антарктики и лесам Амазонки.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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