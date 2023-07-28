WarGonzo: На Луганском направлении ВСУ сумели вернуть ряд утраченных позиций

На Луганском направлении фронта, где проводят наступление российские войска, противнику удалось вернуть ряд утраченных позиций. По крайней мере, это утверждает аналитический отдел Телеграм-канала команды военкора Семена Пегова WarGonzo.

В свежей сводке с зоны СВО, в которой представлена оперативная информация по состоянию на утро пятницы, 28 июля, говорится, что подразделения ВС России продолжили наступать в Серебрянском лесничестве со стороны Дибровы.

«ВС Украины контратаковали в районе Новоегоровки и сумели вернуть ряд утраченных позиций. Российские войска пытались продвинуться чуть южнее Новоселовского», — говорится в сообщении Телеграм-канала.

На направлении активно работала российская артиллерия. Обстреливались позиции противника в селах Белогоровка, Торское, Невское, Табаевка, Двуречная и ряд других.

Примечательно, что канал Семена Пегова, обрисовывая ситуацию на Угледарском направлении фронта не подтверждает взятие противником села Новомайорское, хотя об этом вчера сообщали не только президент Украины Владимир Зеленский, но и многие отечественные источники, например, комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский.

WarGonzo пишет, что за населенный пункт все еще идут бои.

Министерство обороны России эту информацию еще не комментировало.