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7Days.RU: Раскрыто местонахождение Татьяны Навки

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7Days.RU: Раскрыто местонахождение Татьяны Навки
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Фото из открытых источников

48-летняя олимпийская чемпионка Российской Федерации по фигурному катанию Татьяна Навка отправилась не так давно в Китай. Во время своей поездки фигуристка решает вопрос касательно гастролей коллектива ледовых шоу.

Татьяна намерена удивить местных жителей. Но пока что она не решила, какая постановка обретет мировую славу.

Работаем над продвижением сказок на международном уровне! Нам есть чем удивить, есть чем покорить мировых зрителей! Как думаете, какое шоу показать лучше китайским зрителям? - написала в соцсети Навка.

Жена пресс-секретаря президента России поделилась с фанатами снимком с видом на Макао. На размещенном фото прославленная спортсменка позировала в белом костюме.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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