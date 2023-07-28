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Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам

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Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам
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Фото из открытых источников

Альбина Джанабаева, экс-частница женской поп-группы "ВИА Гра", в траурном образе обратилась к публике. С грустью в глазах она объявила о выходе новой композиции.

Не секрет, что за последний год жена Меладзе ведет довольно скрытый образ жизни. Также она редко появляется на публике. Такие изменения в поведении певицы поклонники связывают со скандалом, в который попал ее муж. Валерий потерял возможность строить карьеру в РФ. Джанабаева же пытается остаться на плаву.

Сегодня Альбина опубликовала новое фото. На снимке она предстала в черном наряде. Такое траурный образ она выбрала в преддверии премьеры новой песни. Как рассказала знаменитость, в ближайшее время выйдет ее новый трек.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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