Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам

Альбина Джанабаева, экс-частница женской поп-группы "ВИА Гра", в траурном образе обратилась к публике. С грустью в глазах она объявила о выходе новой композиции.

Не секрет, что за последний год жена Меладзе ведет довольно скрытый образ жизни. Также она редко появляется на публике. Такие изменения в поведении певицы поклонники связывают со скандалом, в который попал ее муж. Валерий потерял возможность строить карьеру в РФ. Джанабаева же пытается остаться на плаву.

Сегодня Альбина опубликовала новое фото. На снимке она предстала в черном наряде. Такое траурный образ она выбрала в преддверии премьеры новой песни. Как рассказала знаменитость, в ближайшее время выйдет ее новый трек.