Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеского украинского беспилотника в Подмосковье

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский вражеский беспилотник, который попытался атаковать объект в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы Минобороны России.

«Сегодня утром была пресечена попытка осуществить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)А по объектам на территории Московской области», — сказано в публикации.

По данным министерства, пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

Напомним, ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что силами Министерства обороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат, который пытался атаковать российскую столицу.

К слову, это далеко не первая попытка атаковать Москву при помощи беспилотников. Предыдущие атаки успешно предотвращались средствами РЭБ. После этого дроны упали.