Народная артистка РФ Раиса Рязанова высказалась об иноагентах Максаковой и Макаревиче

Народная артистка РФ Раиса Рязанова решила прокомментировать решение российских артистов покинуть родную страну из-за проведения «специальной военной операции».

Андрей Макаревич и Мария Максакова* (признаны иноагентами) приняли участие в новом фестивале Вайкуле в Юрмале, которая поддерживает Украину. Стартовал «Рандеву» 26 июля. Как заявила латвийская певица, часть денежных средств пойдет на помощь Украине.

Рязанова отметила, что этим людям остается «кучковаться и убеждать самих себя, что они сделали все правильно». Артистка считает, что люди давно «пожалели о своем поступке, однако мосты сожжены». По мнению Раисы Ивановной, у них не хватило духу попросить у страны и соотечественников прощения.

Следует добавить, что на фестиваль Лаймы Вайкуле приехали другие знаменитые российские звезды. Также выступят исполнители из Украины.