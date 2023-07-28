Плакать хочется: первые кадры вернувшейся Гузеевой в студию шоу «Давай поженимся»

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в первый день после возобновления съемок романтического шоу «Давай поженимся» своей соведущей Розе Сябитовой призналась, что ей постоянно от счастья хочется плакать. Видео из съемочного павильона появились в Сети.

Гузеева перед мотором всех участников выпуска, которые собрались вокруг нее, перекрестила.

Весь день мне хочется плакать от счастья, — сказала Гузеева главной свахе страны.

Для съемок Лариса выбрала черные брюки и яркий фиолетовый пиджак. Как отмечается, новые выпуски программы «Давай поженимся» ориентированы на здоровые отношения между мужчиной и женщиной, а также создание семьи.