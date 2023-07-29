Анастасия Приходько раскритиковала говорящую на русском языке певицу Веру Брежневу

Анастасия Приходько раскритиковала Веру Брежневу за то, что та говорит на русском языке. Певица возмутилась тем, что ее коллега, называет себя украинкой, хотя общается по-прежнему на русском языке.

Анастасия опубликовала видеоролик, на котором Брежнева размахивает украинским флагом и поет песню «Я знаю пароль».

«Она выходит и говорит на русском языке, что украинка. Что это за двойные стандарты, одной жопой хочет на двух стульях усидеть? Заберите флаг у нее!» — написала Приходько.

Напомним, ранее певица критиковала Лободу. Настя назвала ее лицемерной и заявила, что что у певицы «биполярочка., раздвоение личности, а также другие психические отклонения». Все из-за того, что Светлана стала выпускать хиты на украинском языке и поддерживать свою родину, отправляя часть гонораров на благотворительность.