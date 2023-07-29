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Анастасия Приходько раскритиковала говорящую на русском языке певицу Веру Брежневу

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Анастасия Приходько раскритиковала говорящую на русском языке певицу Веру Брежневу
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Фото из открытых источников

Анастасия Приходько раскритиковала Веру Брежневу за то, что та говорит на русском языке. Певица возмутилась тем, что ее коллега, называет себя украинкой, хотя общается по-прежнему на русском языке.

Анастасия опубликовала видеоролик, на котором Брежнева размахивает украинским флагом и поет песню «Я знаю пароль».

«Она выходит и говорит на русском языке, что украинка. Что это за двойные стандарты, одной жопой хочет на двух стульях усидеть? Заберите флаг у нее!» — написала Приходько.

Напомним, ранее певица критиковала Лободу. Настя назвала ее лицемерной и заявила, что что у певицы «биполярочка., раздвоение личности, а также другие психические отклонения». Все из-за того, что Светлана стала выпускать хиты на украинском языке и поддерживать свою родину, отправляя часть гонораров на благотворительность.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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