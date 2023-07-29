Yandex.RTB

Данилко рассказал о соперничестве Крутого с Вайкуле из-за нового фестиваля певицы

Image 16+
Данилко рассказал о соперничестве Крутого с Вайкуле из-за нового фестиваля певицы
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Латвии проходит фестиваль Лаймы Вайкуле. В Юрмале ранее проводили подобное мероприятие — «Новую волну». Андрей Данилко вспомнил о скандале, который произошел между Игорем Крутым и Лаймой Вайкуле.

Как оказалось, композитор не одобрил фестиваль похожего формата. Усугубило ситуацию то, что событие Лаймы совпало с проведением «Новой волны».

«Он поначалу был ревнив, ему казалось, что это предательство», — говорила Вайкуле.

Однако певица говорила, что не планировала красть чужцю идею. По словам Лаймы, «Новая волна» - это конкурс, а она создала фестиваль. Впрочем, по словам Данилко, у Крутого осталась неприязнь к латвийской артистке.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Телеведущая РФ Лера Кудрявцева нырнула в бассейн без одежды

Сегодня, 21:25

На 77-м году жизни умерла сыгравшая в «Соломенной шляпке» Яна Шульцова

Сегодня, 21:14

Домработница Аллы Пугачевой рассказала об особенностях развития 9-летних детей певицы

Сегодня, 21:13

Людмила Хитяева пристыдила Аллу Пугачеву за жалоб на маленькую пенсию

Сегодня, 21:02

Данилко рассказал о соперничестве Крутого с Вайкуле из-за нового фестиваля певицы

Сегодня, 20:54

Пугачева удивила серьезными переменами во внешнем виде

Сегодня, 15:06

Анастасия Приходько раскритиковала говорящую на русском языке певицу Веру Брежневу

Сегодня, 14:40

NYP: вызванный укусом клеща загадочный недуг угрожает сотням тысяч людей на планете

Сегодня, 12:28

Неузнаваемую после пластики Аллу Пугачеву сняли на видео в Юрмале

Сегодня, 12:18

В Сеть слили переписку певицы Славы после жалоб на операцию в клинике Хайдарова

Сегодня, 12:06

Звезды из России боялись выступать на фестивале Вайкуле из-за Крутого

Сегодня, 11:59

Певицу Аллу Пугачеву засняли на камеру в Юрмале с сигаретой в руках

Сегодня, 10:27

50-летняя певица Наташа Королёва рассказала об интимной жизни с Тарзаном

Сегодня, 10:19

74-летняя Алла Пугачева пришла в микрошортах на фестиваль Вайкуле в Юрмале

Сегодня, 10:09

Писатель Аркадий Инин рассказал, куда пропала телеведущая Регина Дубовицкая

Сегодня, 09:56

E1.RU: В Екатеринбурге отгремел большой фестиваль с кумирами 90-х

Сегодня, 08:21

Пугачева и Галкин явились на шабаш в Юрмале, где Вайкуле собирает деньги для ВСУ

Вчера, 22:31

Без перевода: Латышский актер Ивар Калныньш зарекся ехать в Россию

Вчера, 22:14

В Свердловской области увеличился размер компенсации за услуги ЖКХ на 4%

Вчера, 20:19

Мать погибшего военкора Журавлева произнесла трогательную речь на церемонии прощания с сыном

Вчера, 20:08

Звезда сериала «Спасти Веру» Алексей Зубков отрекся от России и переехал в Киев
  • Вчера, 19:31

Звезда сериала «Спасти Веру» Алексей Зубков отрекся от России и переехал в Киев

Свои отношения с РФ в последнее время разорвали многие украинские знаменитости. В их числе звезда фильма «Одну тебя люблю» Алексей Зубков. Он уехал

Мать 8-летней девочки, которую нашли у чужого мужчины, рассказала о ее состоянии
  • Вчера, 17:01

Мать 8-летней девочки, которую нашли у чужого мужчины, рассказала о ее состоянии

Мать 8-летней девочки, которая была найдена живой в квартире у постороннего мужчины, рассказала о состоянии дочери. По ее словам, сейчас

Названы 5 актеров СССР, чья красота была и остается эталонной
  • Вчера, 09:01

Названы 5 актеров СССР, чья красота была и остается эталонной

Советские актеры и сегодня вызывают у поклонников трепет в душе. «КиноВояж и не только» составил ТОП-5 актеров СССР, чья красота была и остается

Пугачева и Галкин явились на шабаш в Юрмале, где Вайкуле собирает деньги для ВСУ
  • Вчера, 22:31

Пугачева и Галкин явились на шабаш в Юрмале, где Вайкуле собирает деньги для ВСУ

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* появились на фестивале Лаймы Вайкуле, часть сборов за билеты на котором отправят для нужд ВСУ. В Сети были

Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам
  • Вчера, 08:52

Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам

Альбина Джанабаева, экс-частница женской поп-группы "ВИА Гра", в траурном образе обратилась к публике. С грустью в глазах она объявила о выходе новой

Мать погибшего военкора Журавлева произнесла трогательную речь на церемонии прощания с сыном
  • Вчера, 20:08

Мать погибшего военкора Журавлева произнесла трогательную речь на церемонии прощания с сыном

Сегодня прошла церемония прощания с погибшим военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Его мать Людмила Журавлева произнесла на гражданской

Интересная информация