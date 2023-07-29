Данилко рассказал о соперничестве Крутого с Вайкуле из-за нового фестиваля певицы

В Латвии проходит фестиваль Лаймы Вайкуле. В Юрмале ранее проводили подобное мероприятие — «Новую волну». Андрей Данилко вспомнил о скандале, который произошел между Игорем Крутым и Лаймой Вайкуле.

Как оказалось, композитор не одобрил фестиваль похожего формата. Усугубило ситуацию то, что событие Лаймы совпало с проведением «Новой волны».

«Он поначалу был ревнив, ему казалось, что это предательство», — говорила Вайкуле.

Однако певица говорила, что не планировала красть чужцю идею. По словам Лаймы, «Новая волна» - это конкурс, а она создала фестиваль. Впрочем, по словам Данилко, у Крутого осталась неприязнь к латвийской артистке.