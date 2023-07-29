Домработница Аллы Пугачевой рассказала об особенностях развития 9-летних детей певицы

Экс-домработница Примадонны за много лет работы в семье певицы певицу хорошо знает всех членов звездной семьи. Недавно Людмила Дороднова призналась в экстраординарных способностях младших детей Пугачевой.

После развода артистки с Филиппом Киркоровым женщина ушла к поп-королю. По словам бывшей помощницы, она после ухода к исполнителю она дом Аллу Борисовной не посещала. Но иногда видится с Гарри и Лизой.

"Кажется, мозгов не хватает, чтобы поговорить с ними. Умные, что порой даже страшно", — говорит Дороднова.

К слову, Пугачева тратить огромные деньги на обучение детей. Кроме элитной школы, близняшки изучают несколько иностранных языков и занимаются спортом.