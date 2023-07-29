Людмила Хитяева пристыдила Аллу Пугачеву за жалоб на маленькую пенсию

«Пугачева — миллионерша, но рассказывает про маленькую пенсию. Как ей не стыдно! Ничего никогда не просила у государства, ни на что не жаловалась. Именем своим я дорожу. Всегда была самодостаточной, зарабатывала. Выступала, много снималась, ездила на гастроли, была востребована. Меня приглашали везде» — сказала актриса.