На 77-м году жизни умерла сыгравшая в «Соломенной шляпке» Яна Шульцова

На 77-м году жизни ушла из жизни актриса, которая сыграла в «Соломенной шляпке». Яна Шульцова умерла в Праге в своем доме. О смерти артистки стало известно от ее дочери Розали.

О причинах смерти звезды ничего не сообщается, однако известно, что у нее были проблемы со здоровьем. Примерно 20 лет назад она перенесла оперативное вмешательство на щитовидной железе.

Из-за операции у Шульцовой начались проблемы со зрением, ее еще два раза прооперировали. В 2014 году чешскую актрису снова прооперировал, после этого она травмировалась неоднократно из-за неудачных падений.

О дате и месте похорон и прощания огласят позже.