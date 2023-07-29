NYP: вызванный укусом клеща загадочный недуг угрожает сотням тысяч людей на планете

Сотни тысяч людей может затронуть загадочный и опасный для жизни недуг. Речь идет о пищевой аллергии, вызванной укусом клеща. Об этом пишет NYP (The New York Post), ссылаясь на данные еженедельного отчета Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В слюне клещей содержится молекула сахара, которая при попадании в организм вызывает аллергию на красное мясо. Прежде всего речь идет о баранине, свинине, а также оленине и молоке.

Симптомы сильной аллергии наблюдаются через несколько часов после употребления продуктов. По словам эпидемиолога Джоанны Зальцер, с 2008 года года CDC получил сообщение о 110 тыс. случаев Альфа-гал синдрома. Однако количество заболевших может достигать более 450 тыс. человек.