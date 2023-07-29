Телеведущая РФ Лера Кудрявцева нырнула в бассейн без одежды

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева похвасталась в очередной раз своей фигурой перед подписчиками. Теледива опубликовала в своем микроблоге новое видео. В ролике она голая ныряет в бассейн.

Сейчас ведущая "Секрета на миллион" вместе с семьей находится на отдыхе. 52-летняя Лера делится регулярно впечатлениями и снимками в социальных сетях. Последняя запись Кудрявцевой получилась откровенной.

Лера без одужды, стоя к камере спиной, нырнула в бассейн. "Пятую точку" знаменитость прикрыла смайликом. Однако пикантная часть тела звезды все равно остаалсь видна.