Ходаковский: ВСУ, создав угрожающее положение для нашей обороны, готовятся к штурму Урожайного

Жители Пермского края добились вызова лучших следователей из главка СК в регион для расследования убийства девушки, которое потрясло всю Россию. В
Последние выходные июля будут жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов и больше. Спастись от жары можно, если провести ее у воды. E1.RU сделал
Виктору Баутину из Екатеринбурга, который получил инвалидность в зоне СВО, подарили квартиру. Пока бездомный сирот находится в госпитале, однако
В Екатеринбурге местному жителю в почтовый ящик принесли повестку из военкомата. Он в армии не служил, однако закончил вуз с военной кафедрой. Оттуда
25-летний снайпер из Каменска-Уральского Даниил Ульянов 1 июня 2023 года отправился на СВО, но погиб через месяц. Он умер 10 июля под Артемовском.
Стали известны подробности с места обнаружения 8-летней девочки, которая пропала еще 26 июля из двора на ул. Латвийской, 36 в Екатеринбурге. «Девочку