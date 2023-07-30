Ходаковский: ВСУ, создав угрожающее положение для нашей обороны, готовятся к штурму Урожайного

На фронте активизировалась украинская авиация, активно работают РЭБ-подразделения и артиллерия. Противник готовится к штурму Урожайного, заявил замначальника Росгвардии по ДНР, экс-командующий батальоном «Восток» Александр Ходаковский утром в воскресенье, 30 июля.

Вечером в субботу ряд отечественных военкоров и милитари-блогеров распространили информацию о том, что российским войскам удалось отбить село Старомайорское.

Ходаковский данную информацию не подтверждает. Однако обращает внимание на то, что противник не стал закрепляться в Старомайорском и выстраивать там оборону, а сразу же занялся разминированием российских инженерных заграждений по направлению к поселку Урожайному.

«Сегодня авиация ВС Украины совершила уже порядка семи налетов на этот населённый пункт, активно работает РЭБ на подавление нашей связи, продолжается артиллерийская подготовка. Совершенно очевидно, что готовится штурм Урожайного», — сообщает тревожные новости комбат Ходаковский в своем ТГ-канале.

Недавно у ВСУ была возможность взять этот населенный пункт, но, по оценке замначальника Росгвардии ДНР, во время направления основного удара на Новодонецкое им не хватило настойчивости.

«Захватив Старомайорское, противник получил возможность выйти к Урожайному во фланг, создав угрожающее положение для нашей обороны», — заключил Александр Ходаковский.

Минобороны РФ потерю контроля над Старомайорским, напомним, не подтверждает, как и информацию Ходаковского о якобы угрожающем положении для российской обороны в районе Урожайного.