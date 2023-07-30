Актеры телесериала «Улицы разбитых фонарей» массово уходят из жизни

Умер звезда сериала «Улицы разбитый фонарей» Андрей Бабенко. На момент смерти ему исполнилось 47 лет. По всей видимости, принявших участие в съемках ленты актеров преследует злой рок. Это пятый артист, который умер в 2023 году.

Этот мир ранее покинул Михаил Мамедов. Режиссер скончался 24 июля в Москве. Как известно, деятелю стало плохо в больнице, когда он находился у врача.

Череду трагедий начал Владимир Акимов. Он ушел из жизни 1 марта 2023 года. Длительное время он болел и самостоятельно не мог передвигаться, поскольку полностью отказали ноги. Последние дни перед смертью он провел в госпитале.

Также скончался Сергей Дьячков в возрасте 50 лет. В мае сообщалось о кончине Олега Василюка. В середине июля обнаружили труп актера Александра Орловского. Его тело нашли в квартире.