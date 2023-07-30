«Барби» стал самым кассовым кинофильмом в карьере Марго Робби и Райана Гослинга

Сегодня, 30 июля, стало известно о том, что сборы кинофильма «Барби» в мировом прокате превышают 750 млн долларов. Лента не вошла в ТОП-10 самых кассовых фильмов в текущем году. Помимо того, она и стала самой успешной картиной в карьере актеров Марго Робби и Райана Гослинга.

До этого времени в фильмографии звезды первое место заняла работа «Отряд самоубийц», которая сумела собрать 747 млн долларов. Касательно ее партнера, его самым кассовым проектом стал «Бегущий по лезвию 2049». Фильм заработал 249 млн долларов.

Можно с уверенностью утверждать, что такими темпами сборы превысят 1 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали «Барби» более низкие цифры. Даже с учетом такого крутого старта ленте предрекали от 90 до 110 млн долларов в первый уикенд, а она собрала в полтора раза больше.