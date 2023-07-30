ГЛАС назвал 5 наиболее красивых актрис российского кинематографа

ГЛАС назвал имени 5-ти российских актрис, которые считаются самыми красивыми. Среди них портал отметил Екатерину Гусеву.

Артистка по-прежнему востребована в России. За свою карьеру женщина сыграла в огромном количестве сериалов и фильмов.

В перечне также есть Светлана Ходченкова. Она в свое время снялась в картине «Росомаха: Бессмертный».

Отметило издание и Екатерину Климову. На счету у актрисы большое количество ролей в отечественном кино.

В топ вошла Юлия Снигирь. Она успешно справляется как с комедийными, так и с драматическими ролями.

Марина Александрова - среди пяти наиболее красивых актрис российского кинематографа. Она не обделена природной грацией, пластикой, женственностью.