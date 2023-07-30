Ольга Серябкина рассказала Павлу Воле, как обманула его в «Выжить в Дубае»

На канале ТНТ сегодня выйдет новый выпуск «Шоу Воли». В воскресный вечер в студии появится Ольга Серябкина, ставшая одной из участниц звездной команды в проекте «Выжить в Дубае».

Певица раскрыла много интересных фактов, оставшихся за кадром. О некоторых не знал даже сам Воля. По признанию артистки, звездная команда совершила беспрецедентный обман в первую ночь в пустыне. Знаменитости, которых одолевало чувство голода, глубокой ночью выбрались из палаток, когда съемочная группа спала, добравшись до еды, предназначенной для команды.

Когда были в пустыне хотелось есть, даже жрать. Когда все уснули, выбрались через заднюю стенку палатки, набили подушками спальные мешки, чтобы все подумали, что мы спим, а затем поползли в лагерь съемочной группы, туда, где операторы ели. Мы съели их еду! Нам не было даже стыдно!», — призналась Серябкина.