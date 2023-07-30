Ольга Серябкина рассказала Павлу Воле, как обманула его в «Выжить в Дубае»

Свои отношения с РФ в последнее время разорвали многие украинские знаменитости. В их числе звезда фильма «Одну тебя люблю» Алексей Зубков. Он уехал
Мать 8-летней девочки, которая была найдена живой в квартире у постороннего мужчины, рассказала о состоянии дочери. По ее словам, сейчас
Советские актеры и сегодня вызывают у поклонников трепет в душе. «КиноВояж и не только» составил ТОП-5 актеров СССР, чья красота была и остается
Многим легендам отечественного кинематографа приходится выживать. Например, советская звезда Тамара Семина получает в месяц 17 тысяч рублей. Как
Алла Пугачева посетила музыкальный фестиваль «Рандеву», который проходит в Юрмале. Фото 74-летней Примадонны в своей соцсети разместила организатор
Анастасия Приходько раскритиковала Веру Брежневу за то, что та говорит на русском языке. Певица возмутилась тем, что ее коллега, называет себя